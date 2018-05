CIliegie regine di primavera: in piazza del Ferrarese torna il mercatino di 'Campagna Amica'

Il gusto e le eccellenze dell'oro 'rosso' di Puglia arrivano in piazza del Ferrarese: domattina, dall 9, appuntamento speciale con 'Campagna Amica', il mercatino di prodotti tipici locali promosso dalla Coldiretti e organizzato dal Municipio I, con una giornata dedicata alle ciliegie, nel periodo più importante della sua raccolta. All'evento prenderanno parte numerose aziende agricole provenienti da tutta la Regione. Un'occasione per acquistare frutta a km zero, promuovendo un'alimentazione sana accompagnata da stili di vita consapevoli.