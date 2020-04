Festa di compleanno in casa nonostante i divieti coronavirus: arrivano i vigili, scattano sei multe per un gruppo di giovani

Sei persone sono state denunciate dalla Polizia Locale di Bari dopo essere state sorprese in un appartamento di via Trevisani, nel quartiere Libertà, mentre partecipavano a una festa di compleanno. Due pattuglie di vigili, attratte da rumori molesti che si sentivano in strada, sono intervenute verso mezzanotte entrando nell'appartamento.

Per il gruppo di ventenni sono scattate multe da 400 euro per violazioni al decreto covid-19. Elevata anche la denuncia per disturbo alla quiete pubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.