Pupazzi, storie e tende indiane: ecco la festa di Natale al Parco Gargasole

Grandi pupazzi colorati per 'sorvegliare' il parco, tende indiane da costruire per giocare ed ascoltare storie, mentre qualcuno scava nuove buche o si dedica alla cura degli alberelli piantumati pochi giorni.

E' stata una 'festa di Natale' all'insegna dell'allegria e del rispetto della natura quella andata in scena ieri al Parco Gargasole, promossa dalle associazioni alle quali è stata affidata la cura dell'area verde. Grandi e bambini si sono ritrovati nel giardino per dare vita a diverse attività, portando avanti anche la costruzione di arredi per il parco.