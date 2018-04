"Via le scritte fasciste dalla città", il flash mob per la Festa della Liberazione

Cancellare le scritte fasciste dai muri della città: un pomeriggio all'insegna della civiltà e del rispetto, ricordando la Festa della Liberazione, in programma domani 25 aprile. L'iniziativa è stata messa in atto da Giovani Democratici di Bari Città, Pd Bari, Psi-Area Metropolitana Bari - Conferenza provinciale delle Donne Democratiche-Bari, Associazione Bari Città Aperta e Caf Acli San Marcello 'A. Grandi': "Quest'anno - spiega Claudio Altini - segretario barese del Psi - abbiamo voluto implementare la giornata del ricordo con un atto simbolico. Cancelliamo le scritte fasciste in un momento nel quale in Europa e in Italia avanzano movimenti che fanno del razzismo loro principale materia di discussione. Vogliamo spiegare che la democrazia, così come la libertà, non è un valore acquisito per l'eternità ma deve essere curato giornalmente e insegnato alle nuove generazioni, soprattutto ai ragazzi, con la consapevolezza che le lotte per la Liberazione dell'Italia vadano sempre ricordate".