Blocchi di cemento, fioriere e new jersey: Murattiano blindato per i festeggiamenti di San Nicola

New Jersey, cubi di cemento e barriere per proteggere il corteo dal rischio di attentati terroristici, transenne ai lati delle strade dove passeranno figuranti e quadri: è in pieno svolgimento la macchina organizzativa e della sicurezza per i festeggiamenti di San Nicola. La Polizia Locale sta allestendo le barriere sul lungomare, sui varchi d'accesso alla città vecchia, a piazza del ferrarese e a corso Vittorio Emanuele, sulla falsariga di quanto avvenuto lo scorso anno per la Sagra e per il G7. L'area del corteo e dei festeggiamenti sarà accuratamente sorvegliata con avanzatissimi dispositivi video collocati in punti strategici e con la possibilità di osservare gli eventi anche da 14 metri di altezza.

