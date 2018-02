Corteo storico di San Nicola, il bando diventa biennale: "Gara unica per edizioni 2018 e 2019"

Il prossimo bando per l'ideazione e l'organizzazione del Corteo Storico di San Nicola a Bari sarà biennale e riguarderà le edizioni 2018 e 2019 della sagra in programma a maggio. La decisione è stata approvata dalla Giunta del Comune. Un scelta, secondo Palazzo di Città, dettata dalla portata dell'evento, "andata ben oltre i confini locali e nazionali" con performance di "grande spettacolarità e forte impatto scenografico". L'oviettivo è quello di conferire maggiore "coerenza, omogeneità e continuità nello stile e nei contenuti" e una maggiore solidità e sostenibilità per l'organizzazione, con tempi più solidi e sicuri nella realizzazione dell'evento e anche la possibilità "di attrarre più facilmente eventuali risorse di privati investitori in qualità di sponsor".

Per l'assessore cittadino alle Culture, Silvio Maselli, "il Corteo storico è l’iniziativa turistico-culturale più sentita dell’anno dalla nostra comunità. Chi assume l’onere di organizzarlo, sconta da anni il peso di coordinare l’innumerevole serie di adempimenti, in pochissimo tempo. Abbiamo così deciso, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio, di allungare la durata dell’appalto per consentire di mettere a valore le risorse, anche di eventuali sponsor privati, e di consentire così di massimizzare gli effetti del lavoro organizzativo, dando certezze all’ambiente culturale cittadino, infondendo fiducia e serenità tra gli artisti e le figurazioni coinvolte e consentendo così di donare a Bari il miglior corteo storico possibile. Ora tocca ai nostri uffici il compito di predisporre la gara pubblica grazie alla quale sarà individuato il miglior progetto biennale di corteo storico”.