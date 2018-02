Sagra di San Nicola, pronto il bando per gli ambulanti. Anche quest'anno un corso gratuito per gli operatori

Il Comune mette in moto la macchina organizzativa per la festa di San Nicola. Dopo la pubblicazione del bando per il corteo storico, è in pubblicazione l'avviso per la concessione dei posteggi agli operatori ambulanti.

Gli operatori interessati all’assegnazione degli spazi per la vendita di prodotti non alimentari, d’artigianato, dell’enogastronomia pugliese o titolari di paninoteche mobili - fast food, friggitorie e street food -, purché muniti di titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica, potranno inoltrare la domanda al Comune, in cui dovranno indicare la zona di interesse (cinque quelle approssimativamente individuate dal Comune, dal lungomare Imperatore Augusto a corso Vittorio Emanuele e in via Genovese) con l’eventuale numero di preferenza dello stallo. Il termine ultimo per la ricezione delle istanze, che dovranno essere inviate esclusivamente via pec all’indirizzo sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it, scade il prossimo 26 marzo. Il 10 aprile sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto insieme all’elenco delle domande ritenute inammissibili.

"Ci muoviamo con il dovuto anticipo per permettere a tutti gli operatori di organizzarsi per partecipare alla grande sagra barese - commenta l'assessore al Commercio Carla Palone - A disposizione delle varie categorie ci saranno oltre 170 postazioni. Come per le altre edizioni, abbiamo delimitato l'area per cui sarà possibile richiedere l’occupazione, per evitare fenomeni di abusivismo che, anche quest’anno, siamo fermamente intenzionati a contrastare anche in virtù del successo della scorsa edizione e della bellissima festa che è stata offerta ai baresi e a tutte le persone arrivate a Bari in quei giorni. È importante continuare a ribadire che il nostro obiettivo non è contrastare le attività di street food, anzi vorremmo che la nostra città si caratterizzasse in questo settore, ma dobbiamo assicurare il rispetto delle regole, soprattutto quelle igienico-sanitarie per tutelare e garantire la salute dei cittadini. Per questo, anche quest’anno, stiamo lavorando per aiutare chi vuole mettersi in regola ma non ha i mezzi per farlo: con la Coldiretti stiamo promuovendo un corso di formazione gratuito rivolto a 15 operatori che hanno scelto la strada della legalità dotandosi così della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande su strada, in modo da poter lavorare in quei giorni in totale tranquillità. Abbiamo tracciato una nuova strada per la sagra di San Nicola e siamo sicuri che la città non vorrà tornare indietro".