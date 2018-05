Pochi giorni alla festa di San Nicola: in piazza del Ferrarese prendono forma le luminarie

Mancano ormai pochi giorni alla festa di San Nicola, che entrerà nel vivo a partire da domenica prossima, 6 maggio, con la rievocazione dello sbarco delle ossa del Santo.

In piazza del Ferrarese gli operai sono al lavoro ormai da alcuni giorni per l'installazione delle luminarie che faranno da cornice agli appuntamenti della 'Sagra', mentre sul lungomare, in largo Giannella, ai piedi della ruota panoramica prendono forma gli stand che ospiteranno il 'Villaggio del Gusto', che prenderà il via il prossimo venerdì, 4 maggio.

