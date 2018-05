Luci e riflessi sul mare, baresi e pellegrini incantati dallo spettacolo dei fuochi di San Nicola

Riflessi di luce sul mare, colori, suoni e visioni: è lo spettacolo dei fuochi d'artificio di San Nicola che ha incantato oltre 150mila persone, ieri sera, assiepate sul lungomare e attorno la città vecchia, nella seconda giornata dei festeggiamenti per la Sagra Patronale. Uno show curato dai maestri della ditta Firelight di Valenzano i quali hanno predisposto anche le batterie per gli ultimi fuochi di questa sera, nell'ultimo atto di San Nicola 2018, dedicato come tradizione ai baresi.

Gallery