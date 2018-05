Parte la festa di San Nicola, a Bari vecchia la rievocazione dello sbarco. Lungomare chiuso e navette fino alle 2

Con la rievocazione dello sbarco delle ossa di San Nicola a Bari, prendono il via oggi i festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Si aprono così con un tuffo nel passato, al 1087, i quattro giorni della 'Sagra' che come ogni anno richiamerà nei luoghi della festa migliaia di baresi e pellegrini.

Il piano traffico e le misure di sicurezza

Con l'avvio degli appuntamenti, scattano anche chiusure al traffico e divieti per le auto, che riguardano in particolare il lungomare (Di Crollalanza e Imperatore Augusto) e Bari vecchia (qui tutte le limitazioni al traffico per la giornata del 6 maggio). Per incentivare i baresi a lasciare l'auto a casa e raggiungere il centro con i mezzi pubblici, è stato predisposto come ogni anno un piano per la mobilità, con il potenziamento dei parcheggi e il servizio navetta dai Park&Ride che sarà attivo dalle 7 alle 2 (qui tutte le informazioni su bus e parcheggi). Rafforzate anche le misure di sicurezza: quest'anno, per la prima volta, sarà impiegato un sistema di sorveglianza speciale che prevede anche l'utilizzo di telecamere posizionate a 14 metri di altezza.

Verso il corteo del 7 maggio: la rievocazione dello sbarco

L'appuntamento con la rievocazione dello sbarco delle ossa di San Nicola è per le ore 19 al Molo San Nicola. Illuminati dalla suggestiva luce di fiaccole e padelle romane, popolani dell’epoca e soldati normanni attenderanno l’arrivo dal mare di un gozzo con a bordo alcuni marinai che fecero l’impresa e le preziose reliquie del Santo. Subito dopo, un corteo composto dagli stessi marinai, banditori, timpanisti e nobili del 1087, porterà tra il popolo delle vie di Bari Vecchia le ossa di San Nicola. Domani, invece, 7 maggio, si terrà il tradizionale corteo storico.

Festa tra i vicoli di Bari vecchia: le iniziative

Parallelamente, i vicoli della città si animeranno con una serie di iniziative, per ricreare quella atmosfera di festa che accolse l'arrivo delle ossa del Santo in città nel 1087. Dalle esibizioni folkloristiche di canti e balli della tradizione popolare russa in piazza dell'Odegitria ai laboratori sulle icone lignee in piazza Annunziata, tantissimi sono i piccoli eventi previsti questa sera (qui il programma completo).