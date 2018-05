Festa di San Nicola 2018, si comincia: tra spettacolo e tradizione è il giorno del Corteo Storico

Dopo l'antipasto di ieri pomeriggio con la rievocazione dello sbarco sul molo Sant'Antonio e l'acquazzone che ha un po' rovinato la serata ai tanti accorsi sul lungomare e al Villaggio del Gusto per godersi spettacoli e sapori, oggi è il giorno in cui inizia il clou dei tre giorni della Festa di San Nicola 2018. Nel pomeriggio, alle 18, si comincerà da Baia San Giorgio: sarà l'ora della prima Processione con il quadro del Santo, seguita dalla Santa Messa e dall'imbarco dell'immagine sacra sulla motonave che la porterà sul lungomare di fronte alla Città Vecchia. Alle 20.30 il via all'attesissimo corteo storico diretto da Elisa Barrucchieri. Due ore di spettacolo, acrobazie e colori per le vie del centro cittadino che termineranno, come tradizione, sul sagrato della Basilica di San Nicola.

Il piano traffico per il 7 maggio e i new jersey

In occasione del corteo predisposti i consueti divieti (qui tutte le limitazioni al traffico per la giornata del 7 maggio). Tornano le barriere di cemento e i new jersey a protezione del lungomare e dei luoghi di accesso ai punti focali della sagra come piazza del Ferrarese e la città vecchia, sorvegliati da un avanzato un sistema di sorveglianza speciale con torri alte anche 14 metri. Attivi bus navetta e servizi straordinari dell'Amtab per consentire a tutti di raggiungere con più facilità il centro, senza utilizzare l'auto (qui tutte le informazioni su bus e parcheggi).

Tra acqua e sfere: il corteo storico 2018

Sarà una 'Caravella' suggestiva quella diretta per il secondo anno consecutivo dalla coreografa, regista e danzatrice acrobatica Elisa Barucchieri: lo spettacolo racchiuderà leggende, storie e miracoli tratti dalla tradizione di San Nicola con 500 figuranti, cavalli e 'quadri' di grande impatto, con lo sfondo in voce narrante del popolare attore e doppiatore Pino Insegno. Il corteo partirà da piazza Federico II di Svevia, dinanzi al Castello Svevo, per poi dirigersi verso piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, il lungomare Imperatore Augusto ed entrare a Bari Vecchia dall'arco San Nicola, per poi concludersi sul sagrato della Basilica.