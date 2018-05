Festa di San Nicola 2018, è il giorno dei Baresi: prelievo della Manna e fuochi sul lungomare

Prima il Corteo Storico, poi l'accoglienza dei pellegrini, infine la giornata dei baresi: si conclude oggi il clou della Festa di San Nicola con le celebrazioni del 931° anniversario della Traslazione delle ossa del Patrono da Myra a Bari. Tanti gli appuntamenti da non perdere, tra cui, alle 18, la solenne Messa in Basilica e il prelievo della Sacra Manna. Alle 22, invece, il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici che illuminerà il lungomare.

Il piano traffico

Anche per l'ultima giornata previsti divieti alla circolazione e limitazioni al traffico. Dalle 14, in particolare, saranno chiusi corso Vittorio Emanuele e il lungomare Araldo di Crollalanza, per consentire a tutti di godere al meglio dell'ultima giornata di Festa (qui tutte le limitazioni al traffico per la giornata del 9 maggio)