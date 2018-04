Tra "devozione" dei veterani e curiosità per i più giovani, in coda per il casting del Corteo Storico di San Nicola

C'è chi ci prova per la prima volta, chi è un habituè per passione o fede religiosa, tutti accomunati da un sogno, quello di far parte del Corteo Storico di San Nicola 2018. Le selezioni per i figuranti della 'Caravella', diretta per il secondo anno consecutivo dalla regista e danzatrice Elisa Barucchieri, si sono aperte questa mattina nello Spazio Giovani sulla Muraglia a Bari Vecchia. Già in 80, tra donne e uomini di tutte le età, hanno effettuato i primi provini, sperando di essere selezionati per l'appuntamento del 7 maggio prossimo.

Le selezioni proseguiranno nei prossimi giorni

I casting, a cura della Doc Servizi, società vincitrice del bando per organizzazione dell'evento, sono continuati nel pomeriggio e vedranno una prosecuzione domani alla 'Mongolfiera' di Santa Caterina. Domenica, invece, nello stesso centro comemrciale, si svolgeranno le selezioni per chi pratica sport particolari o danza. Il Corteo Storico si conferma, dunque, appuntamento da vivere per cittadini che vogliono prendervi parte personalmente: "Cosa spinge a candidarsi? - spiegano dallo staff - , In primis la devozione. Abbiamo verificato la presenza di persone che partecipano al corteo da 15-20 anni. Ci sono però anche tantissimi giovanissimi che si affacciano con curiosità verso un'esperienza nuova".