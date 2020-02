Frigoriferi, lavatrici e ferraglie pronti per essere smaltiti illegalmente: fermato a bordo del suo Ape a Bari

Un 50enne barese è stato denunciato dalla Polizia Locale di Bari dopo essere stato sorpreso a trasportare rifiuti speciali con un motocarro Ape car senza alcuna autorizzazione. L'uomo stava transitando in via Glomerelli quando è stato notato dagli agenti: sul veicolo c'erano frigoriferi, lavatrici e ferraglia varia.

Il 50enne non era iscritto all'Albo dei gestori Ambientali e sconosciuto al registro imprese. il veicolo è stato quindi sequestrato e l'uomo denunciato. Secondo la Polizia Locale, il materiale ferroso era destinato ad un centro di recupero che lo avrebbe ricevuto abusivamente e poi smaltito in maniera irregolare dopo averne recuperato le parti utili riciclabili. Non è da escludere che i rifiuti sarebberos tati riversati in campagna abusivamente inquinando l'ambiente.