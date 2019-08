L'abbraccio di Santo Spirito e Palese a Giorgia: in migliaia alla fiaccolata in memoria della 18enne

Mille fiaccole per ricordare Giorgia: in tanti hanno preso parte, questa sera a Santo Spirito e Palese, alla manifestazione organizzata per ricordare la 18enne morta dopo due giorni di agonia a seguito dello schianto avvenuto giovedì scorso in via Speranza. La giovane era in sella alla sua bici quando è stata travolta da un'auto.

Palloncini bianchi, foto e il ricordo di chi conosceva Giorgia Soriano, ma anche il semplice omaggio della gente comune e dei concittadini. Commozione ma anche la necessità di ribadire l'importanza della sicurezza stradale, alla luce dei numerosi incidenti mortali che negli ultimi giorni hanno funestato la città di Bari. Alla fiaccolata hanno preso parte anche il sindaco Antonio Decaro e il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi.

