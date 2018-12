Fiammata durante lavori del gas in via Giulio Petroni: Vigili del Fuoco in azione

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, questo pomeriggio, in via Giulio Petroni all'angolo con via Laterza, a causa di una fiammata sprigionatasi nel corso alcuni lavori alle tubazioni da parte di Italgas: il fuoco ha attirato diversi passanti, stupiti per uno spettacolo poco usuale. Una squadra dei vigili del fuoco ha poi provveduto, con un estintore, a spegnere la fiamma. Nessuna conseguenza a cose o persone, nonostante il fuoco sia divampato accanto ad una palazzina.