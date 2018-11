Auto in fiamme a Monopoli, poliziotti domano l'incendio: "Non di natura dolosa"

Auto in fiamme nella serata di ieri a Monopoli. L'incendio si è propagato dal vano motore di una Fiat Uno intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti le volanti del Commissariato di polizia e i vigili del fuoco del Putignano, allertati dagli agenti.

In attesa del loro arrivo, visto che le fiamme rischiavano di propagarsi anche ad altri veicoli circostanti - oltre al pericolo per i passanti che in quell'ora passeggiavano nella zona commerciale -, i poliziotti hanno domato le fiamme nella parte posteriore del veicolo, impedendo così che questo esplodesse. All'arrivo dell'autobotte, invece, veniva completata l'operazione di spegnimento, mettendo in sicurezza l'area.

Da un'attenta analisi, si presume che l'incendio non sia doloso, ma sia partito da una guasto meccanico al tubo di benzina del veicolo.