Passi avanti per la bonifica della Fibronit: distrutto un altro capannone, ora tocca ai 'silos'

Un altro capannone dell'ex Fibronit di Japigia non esiste più: proseguono, infatti, le demolizioni nell'area del quartiere Japigia, occupata per decenni dalla fabbrica in cui producevano manufatto in amianto, la cui bonifica definitiva è cominciata a ottobre 2016 e terminerà, come previsto, nell'autunno di quest'anno. Tecnici e operai della ditta Teorema hanno polverizzato un altro edificio, dopo averlo ricoperto con una tensostruttura per impedire la fuoriuscita di fibre d'amianto. Adesso resta l'ultimo blocco, con alcuni silos, passaggio non semplice che richiederà tutta l'estate. Soddisfazione da parte del Comitato cittadino che da anni combatte per la bonifica: "Ancora un po' di pazienza e la Fibronit scomparirà del tutto. Un segno di grande civiltà che la città di Bari, con i suoi cittadini, sta offrendo all'intero paese" commenta il presidente, Nicola Brescia.