Bagarini in azione durante la Fiera del Levante: oltre 120 sanzioni, venduti centinaia di tagliandi omaggio

Centoventi casi di bagarinaggio verbalizzati e centinaia di biglietti posti illecitamente in vendita finiti sotto sequestro: è il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza nel corso dell'ultima Fiera del Levante conclusasi domenica scorsa a Bari. Le verifiche sono state effettuate dai finanziari in divisa e in borghese. Una costante attività di monitoraggio in collaborazione con la Nuova società di gestione della Campionaria, che ha consentito di rilevare come i bagarini agissero per lo più nei dintorni degli ingressi Edilizia ed Hall 20 ma anche all'interno dell'area portuale, con i vari gruppi che si sarebbero 'spartiti' le zone come se vi fosse un accordo tra loro. In alcuni casi, i tagliandi gratuiti, posti in vendita illecitamente, sarebbero stati rivenduti proprio da alcuni espositori presenti in fiera, in modo da guadagnare qualche somma in più, in modo illegale.