Polizia Scientifica ad alta tecnologia, in Fiera presentato 'Forensic Fullback': rilievi ed analisi in tempo reale

La Polizia di Stato ha presentato, alla Fiera del Levante, un nuovo speciale mezzo a disposizione della Scientifica, il Forensic Fullback', una vera e propria cabina mobile per eseguire rilievi sulla scena del crimine. Il veicolo, realizzato grazie ad una collaborazione con Fiat Professional, è dotato di un doppio vano e alloggiamento con sportelli laterali che consentono di accedere ad un locale di carico completamente attrezzato per analisi biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche. Tra le dotazioni supplementari vi sono a disposizione anche un gazebo portatile per delimitare la scena del crimine ni casi complessi, un contenitore frigorifero per conservare i reperti biologici, dispositivi monouso di protezione per gli operatori impegnati nei sopralluoghi e luci forensi. Il veicolo è dotato anche del Sistema Mercurio per la consultazione delle banche dati delle Forze di Polizia e di dispositivi Lte per trasmettere in tempo reale le immagini del sopralluogo alla centrale operativa.