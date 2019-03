Una rotatoria sul lungomare Starita: al via i lavori nella zona della Fiera

Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione della prima rotatoria sul lungomare Starita, nei pressi della Fiera del Levante. A darne notizia su Facebook il sindaco Antonio Decaro.

"Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria che eliminerà l’incrocio tra via Adriatico, via Pinto e lungomare Starita, rendendo molto più sicura, per automobilisti e pedoni, una delle zone cittadine più frequentate nel periodo estivo". E' prevista, inoltre spiega sempre il primo cittadino, l'installazione di nuovi impianti di illuminazione e migliorie per il sistema di recupero delle acque piovane.

Si tratterebbe del primo di una serie di interventi annunciati già nel 2015, tesi a rivoluzionare e migliorare la viabilità nella zona della Fiera del Levante.