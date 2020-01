Poste Italiane omaggia il fischietto in terracotta di Rutigliano: annullo filatelico per la festa di Sant'Antonio Abate

Un annullo filatelico speciale per omaggiare il 32° concorso nazionale del Fischietto in Terracotta. Poste Italiane ha attivato per il 17 gennaio, su richiesta del Comune di Rutigliano, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale e legenda “Festa di S. Antonio Abate””.

Nell’occasione, dalle ore 10.00 alle 21.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate al servizio temporaneo di Poste Italiane appositamente allestito presso il Museo del Fischietto a Palazzo San Domenico in via Tarantini.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Bari, Sportello filatelico – Piazza Umberto I, 33/A, 70121 Bari.