Domenica di passeggiate in Fiera: traffico e parcheggi pieni

Una passeggiata in Fiera per trascorrere la domenica. Complice forse anche la bella giornata di sole, in tanti hanno scelto questa mattina una visita alla Campionaria, nel suo ultimo giorno di apertura.

La fascia oraria di maggior affluenza è stata quella tra le 10 alle 12, come comunica la Polizia locale che monitora costantemente la situazione viabilità. Insieme ai maggiori volumi di traffico, si è registrato anche il tutto esaurito per gran parte dei parcheggi della zona. Al momento, secondo quanto indicato dalla polizia locale, sono ancora disponibili 400 posti presso il parcheggio Amtab Marisabella e 200 presso quello di via Portoghese.