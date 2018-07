Si rompono cavi del filobus, è caos in viale della Repubblica: traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, su viale della Repubblica, una delle arterie stradali più importanti della città, a causa della caduta di alcuni cavi della rete filobus, inattiva da decenni. L'episodio si è verificato poco prima delle 10, nelle vicinanze dell'incrocio con via Volta, in direzione parco 2 Giugno. Il tratto interessato dalla rottura comprende anche l'incrocio con via Fiore. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli operai dell'Amtab per sgomberare la carreggiata dai cavi, assieme alla Polizia Locale e Carabinieri per i rilievi. La circolazione risulta regolarmente attiva nell'altro senso, verso il centro cittadino.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...