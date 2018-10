Strade e marciapiedi si rifanno il look: dal Comune 10 milioni di euro per i lavori nei 5 Municipi

Strade e marciapiedi nei cinque Municipi cittadini si preparano a rifarsi il look, grazie ai cinque accordi quadro pubblicati oggi dal Comune. Lavori che sono stati approvati in Consiglio comunale alcuni giorni fa e costituiscono una variazione del piano triennale delle Opere pubbliche.

I lavori in programma

Gli accordi quadro - a cui se ne aggiungeranno altri 5, per un totale di due per ogni Municipio - avranno una copertura economica di 10 milioni di euro, da contrattualizzare ed impegnare entro fine 2018, come ricorda l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. Entro il 31 dicembre quindi saranno 10 gli accordi quadro coperti, per lavori di validità triennale, con un importo massimo di 25 milioni di euro (10 milioni nel 2018, 10 milioni nel 2019 e i restanti 5 nel 2020).

Si potranno così sistemare gli asfalti rovinati in strada, rifare i marciapiedi sconnessi e realizzare nuovi camminamenti pedonali e rotatorie a raso su incroci particolarmente pericolosi. "Con questi accordi avremo la possibilità di lavorare contemporaneamente su più zone della città - spiega Galasso - penso alle strada dove Enel Open Fiber ha riasfaltato solo metà carreggiata, che saranno tutte completate, così come completeremo i marciapiedi di via Melo e avvieremo altri interventi simili, con allargamento dei marciapiedi in corrispondenza degli incroci per creare, dove previsto, zone 30. In alcune aree della città invece, creeremo nuovi camminamenti, come nel caso di via Glomerelli e via Bruno Buozzi e realizzeremo rotatorie a raso dove l’incrocio presenta particolari problematiche, uno dei primi interventi sarà realizzato in via Pierpaolo Pasolini a Santo Spirito nella zona antistante la scuola".

Le strade interessate

I lavori saranno suddivisi nei diversi Municipi in molte delle strade presenti. Ecco le principali:

Municipio 1

via Crispi marciapiedi, asfalto;

corso Mazzini;

via Martiti d’Otranto;

corso Italia , marciapiedi, nuove piantumazioni;

via Petrelli;

via Quintavalle marciapiedi, asfalto;

strada detta della Marina – marciapiedi fino a Torre a mare;



Municipio 2

via Re David marciapiedi, asfalto;

corso Benedetto Croce;

via Fanelli marciapiedi, asfalto;

via Giulio Petroni marciapiedi, asfalto;



Municipio 3

strada del Tesoro

via De Ribeira – marciapiedi, asfalto, sistemazione viabilità;



Municipio 4

Piazza Umberto – marciapiedi e asfalto con sistemazione viabilità

Riqualificazione piazza antistante la chiesa Matrice



Municipio 5

Sistemazione rotatoria via Pasolini a Santo Spirito

Incrocio tra via Del Turco e via Torre di Pergola.

In altre strade si procederà invece con lavori di fresatura dell'asfalto. "Con la procedura di accordo, sarà possibile già nel 2019 contrattualizzare lavori per altri 10 milioni di euro intervenendo su quasi tutto il territorio cittadino. È bene ricordare – conclude Galasso – che questi lavori sono molto importanti per la città ma sono anche energia e risorse per le imprese del territorio che su una programmazione triennale come questa hanno anche la possibilità di assumere nuovo personale, oltre che generare indotto positivo, irrobustendo anche il livello occupazionale del nostro territorio".