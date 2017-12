Finanziate completamente le borse di studio Adisu, Leo: "L'anno prossimo saranno oltre 15mila".

Buone notizie per gli studenti universitari baresi: la Regione Puglia ha deliberato un finanziamento di altri nove milioni di euro per coprire totalmente le borse di studio Adisu richieste nel 2017. Lieto fine per una battaglia portata avanti da diversi mesi dalle associazioni studentesche, che chiedevano alla Regione di erogare i contributi agli aventi diritto ancora in attesa. A darne notizia è l'assessore regionale con delega all’Istruzione e al Diritto allo Studio Sebastiano Leo, che fornisce anche i dettagli sulle borse di studio approvate dalla Giunta regionale. "Nonostante il cambiamento dei LEP - spiega -, la riduzione dell’Isee per l’accesso al beneficio e la diminuzione del Fis da parte del Miur, siamo riusciti ad erogare ben 10.853 borse di studio per l’anno 2016 e 14.267 per l’anno 2017".

Le borse di studio per il 2018

Numeri che la Regione vorrebbe accrescere il prossimo anno, portandole in totale a 15.754. "Con questo provvedimento abbiamo voluto augurare ai nostri studenti un 2018 pieno di soddisfazioni, assicurando il consueto impegno per gli anni a venire". Soddisfazione anche da parte del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: "Gli studenti pugliesi - ha dichiarato -possono contare sull’impegno dell’assessore Leo e di tutta l’amministrazione regionale. L’accesso ai servizi per il diritto allo studio rappresenta per noi un obiettivo irrinunciabile. Il segno tangibile dell’impegno concreto al fianco dei nostri ragazzi per la crescita dei loro saperi e, di

conseguenza, per quella della Puglia".