Terminati i lavori per la stazione ferroviaria del Villaggio del lavoratore: inaugurazione a metà dicembre

Sono ormai terminati i lavori nella stazione ferroviaria del Villaggio del lavoratore, i cui collaudi sono partiti a ottobre. A fare il punto sul cantiere è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Qui passeranno i treni di Trenitalia - assicura il primo cittadino - che raggiungeranno il centro in pochissimi minuti. Una grande novità anche per i residenti, che finora hanno visto i treni passare senza fermarsi dalla stazione".

Nella struttura è stato realizzato anche un parcheggio all'aperto, dove potranno lasciare l'auto anche coloro che raggiungono la stazione del Villaggio del lavoratore dalla strada statale 16 o dalle strada provinciale 96. L'inaugurazione della nuova stazione è in programma il 17 dicembre.