"Siamo ciclisti, non fantasmi": una bici bianca e un bouquet di fiori per ricordare le vittime della strada

Una bici dipinta di bianco e un omaggio floreale per due vittime della strada, schiacciati da mezzi motorizzati mentre stavano attraversando la città sulla loro bicicletta. Si intitola 'Siamo ciclisti, non fantasmi', la manifestazione organizzata in mattinata dalle associazioni Lungomare IX maggio, Fiab ruota libera, 'Occupazione e solidarietà' e della comunità educativa Chiccolino.

L'iniziativa, che si ripete da diversi anni, è nata per commemorare Vincenzo Memola, il 57enne ucciso da un pirata della strada quattro anni fa, la cui identità è tuttora sconosciuta. In sua memoria sul luogo dell'incidente - il ponte di San Girolamo - è stata posata una bicicletta bianca, saldata alla struttura metallica perché quella degli scorsi anni era stata rubata. "Ancora una volta siamo qui - spiega il presidente dell'associazione Lungomare IX maggio, Peppino Milella - con la speranza, condivisa anche dalla moglie di Vincenzo, che il responsabile si faccia vivo o che qualcuno che ha assistito all'incidente ci dia qualche indizio".

Nel giro dei cicloamatori quest'anno è stata aggiunta una nuova tappa: la stazione di servizio dove a giugno scorso è stato investito da un camion un altro ciclista, morto sul colpo dopo l'impatto. Qui è stato lasciato un bouqet di fiori in memoria del 76enne.