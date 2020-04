"Focolai attivi al minimo e Rsa messe al sicuro", Lopalco analizza la situazione pugliese: "La vigilanza è massima"

Pochi casi registrati giornalmente e "focolai attivi al minimo", con le Rsa "per ora messe al sicuro". Ad analizzare la situazione pugliese dei contagi da Covid-19 è, in un'intervista all'AdnKronos, il professor Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all'Università di Pisa e coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione

"In Puglia la vigilanza è massima, il numero di casi è molto basso nel senso che ormai sono diversi giorni che raccogliamo poche decine di positivi. Sembrerebbe che i focolai attivi siano davvero ridotti al minimo. Quello che possiamo dire in questo momento è che stiamo aumentando ancora di più la vigilanza però per ora i casi sono pochi", afferma Lopalco.

Sembrerebbe sotto controllo anche la situazione delle residenze socio-sanitarie assistenziali, che nelle scorse settimane hanno rappresentato, come riconosciuto dallo stesso epidemiologo, uno degli aspetti più problematici per il contenimento del Coronavirus, visti i numerosi casi registrati. "Le Rsa in questo momento - spiega Lopalco all'AdnKronos - sono state messe abbastanza al sicuro, non ci sono delle nuove Rsa focolaio. Questi nuovi casi - continua - sono ancora residui di focolai più o meno sparsi sul territorio. Sono sempre in qualche maniera legati o a qualche focolaio ospedaliero o ad altre situazioni".

In provincia di Bari, ad esempio, un recente focolaio è stato rappresentato dalla ditta di lavorazione carni 'Siciliani': "Da quella azienda e in tutti i comuni limitrofi si sono accesi focolai - dice Lopalco - magari di familiari di dipendenti che si sono eventualmente contagiati. Qualche caso lì è stato individuato. Oggi però non abbiamo ricevuto nessun nuovo caso in provincia di Bari", conclude.