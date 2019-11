Tracima la fogna, liquami finiscono per le strade di Santo Spirito e Palese: "Case e locali allagati"

La forte pioggia abbattutasi in questi giorni a Bari ha provocato disagi, questa mattina, nei quartieri di Santo Spirito e Palese dove i liquami fognari si sono sversati per strada.

A segnalare la situazione è il consigliere comunale della Lega, Michele Picaro, con alcune foto scattate in alcune aree dei due rioni: colpite, in particolare, via Fiume, via Reggio, via Settembrini e piazza Roma a Santo Spirito. I liquami sono finiti anche nel porticciolo del borgo marinaro a nord di Bari.

"Il mancato ammodernamento ed ampliamento della fogna bianca nell’abitato di Santo Spirito e Palese - sostiene Picaro - comporta, anche il giorno dopo la pioggia, il riversamento dei liquami della fogna tracimante sulle strade e nel nostro mare. Ancora una volta una intera comunità subisce l’inerzia di un’amministrazione comunale lontanissima dalle esigenze dei quartieri periferici. Auspico che ci sia una maggiore e concreta sensibilizzazione su questa problematica che sotto l’aspetto igienico-sanitario è un profondo danno alla qualità della vita del nostro territorio" conclude l'esponente di centrodestra.