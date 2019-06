Ristagni d'acqua nel sottopasso di viale Pasteur: partono i lavori di manutenzione

Operai al lavoro nella notte nel sottovia Giuseppe Filippo, tra via Brigata Bari e viale Pasteur. Come preannunciato nei giorni scorsi, sono cominciati lunedì sera gli interventi di manutenzione sul sistema di raccolta delle acque piovane, per risolvere il problema dei ristagni d'acqua che da qualche tempo si verifica nel sottopasso.

"Sono iniziate le operazioni di espurgo vasche accumulo acque piovane, con contestuale pulizia di tombini, caditoie e condotte della rete di fogna bianca presente nel sottovia - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Galasso - Contestualmente provvederemo a rimuovere un vecchio collettore obsoleto e corroso di raccordo con il sistema di pompaggio, sostituendolo con uno più moderno e con parti in acciaio inox, più resistenti all’azione corrosiva, in modo da preservarne la funzionalità nel tempo".

Gli interventi sono eseguiti dall’impresa aggiudicataria dell’appalto accordo quadro per la manutenzione della fogna nei sottopassi cittadini, coordinata da tecnici comunali. Sul posto sono presenti anche tecnici Aqp, che si stanno occupando di verificare la rete di fognatura nera presente in zona sotto la viabilità contigua al sottovia, alla ricerca di eventuali perdite delle loro condotte: "All’interno della rete di fogna bianca del sottopasso - spiega ancora Galasso - sembrerebbero essere presenti infiltrazioni di fogna nera, a cui è verosimilmente riconducibile il cattivo odore riscontrato nel sottopasso nelle settimane scorse".

Gli interventi di manutenzione dovrebbero durare all'incirca una settimana: per consentire i lavori, il sottopasso resterà chiuso dalle 22 fino alle 6 del mattino seguente.