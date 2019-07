Riparato il guasto all'impianto di Torre del Diavolo, stop agli sversamenti sul lungomare sud

E' tornato in funzione l'impianto di sollevamento dei reflui fognari Torre del Diavolo dove, nella mattinata di venerdì vi era stato un guasto con conseguente sversamento di liquami lungo il tratto di mare compreso tra Torre Quetta e la zona nord del lido il Trullo.

Arpa Puglia monitorerà lo stato delle acque

L'Acquedotto Pugliese ha comunicato a Palazzo di Città il ripristino dell'impianto, fermando così la fuoriuscita di materiale in mare. Il prossimo passo sarà, adesso, dell'Arpa: l'agenzia infatti monitorerà la qualità delle acque per verificarne la balneabilità. Poco dopo il guasto il Comune ha emesso il divieto che sarà revocato non appena vi saranno le condizioni per tuffarsi nel tratto di mare interessato dagli sversamenti.