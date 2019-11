Inchiesta Open, perquisizioni anche a Bari: controlli tra i finanziatori della fondazione a sostegno di Renzi

Come riporta l'AdnKronos, oltre alla città di Firenze, per l'indagine sulla Fondazione Open sarebbero in corso perquisizioni da parte dei militari della Guardia di Finanza anche in altre dieci città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma, Napoli, Parma, La Spezia, Pistoia, Alessandria, Modena e anche Bari.

I soggetti perquisiti, secondo quanto avrebbe appreso l'AdnKronos, sarebbero tra i finanziatori della fondazione attiva dal 2012 al 2018 a sostegno delle attività politiche dell'ex presidente del Consiglio e oggi leader del neonato partito Italia Viva, Matteo Renzi, tra queste anche la Leopolda.

Le perquisizioni - oltre venti - disposte dalla Procura di Firenze sarebbero state compiute nei confronti di imprenditori o rappresentanti legali di società i cui nominativi sarebbero emersi durante l'acquisizione dei documenti dei finanziatori della Fondazione Open nel corso di una perquisizione compiuta a settembre nello studio legale dell'ex presidente l'avvocato Alberto Bianchi.