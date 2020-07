Al Petruzzelli torna la musica, risuonano le note del primo concerto post lockdown. Biscardi riconfermato sovrintendente

Posti distanziati e capienza notevolmente ridotta per rispettare le restrizioni anti-Covid, ma l'emozione resta la stessa. Quella che ieri ha unito i duecento spettatori che hanno potuto assistere al primo concerto post lockdown al Petruzzelli. Una riapertura, quella del teatro, tanto attesa dai baresi da indurre la Fondazione a programmare più repliche dello spettacolo (gratuito), per far fronte alle numerosissime richieste di prenotazione arrivate. Nella serata di ieri a dirigere l'orchestra d'Archi del teatro è stata Roberta Peroni, giovane direttrice d'orchestra barese. Presente il platea anche il sindaco Antonio Decaro.

Intanto, sempre nella giornata di ieri, è giunta la notizia della riconferma del maestro Massimo Biscardi nella carica di sovrintendente della Fondazione lirica Petruzzelli e Teatri di Bari. La decisione è stata assunta dal nuovo Consiglio di Indirizzo, presieduto dal sindaco di Bari e presidente della Fondazione Antonio Decaro, e composto da Sara Allegretta e Matteo Pertosa (ministero per i Beni e le attività culturali), Corrado Petrocelli (vicepresidente, Comune di Bari), Michele Bollettieri (Regione Puglia), Vito Mormando (Città Metropolitana di Bari). Spetterà ora al ministro per i Beni e le attività culturali ufficializzare la nomina di Biscardi.

Nel ringraziare il nuovo consiglio di indirizzo, il presidente Decaro ha voluto sottolineare il "lavoro straordinario portato avanti dal sovrintendente Biscardi", ricordando anche i momenti difficili attraversati e superati negli anni recenti dal teatro Petruzzelli.



(Foto © Clarissa Lapolla - pagina Fb Fondazione Petruzzelli)