Didattica a distanza garantita a tutti a Bari: il Comune stanzia 500mila euro per l'acquisto di computer e connessione internet

Dal Comune di Bari 500mila euro per permettere a tutti di fare lezione a distanza, vista l'emergenza Covid-19. Ad annunciare lo stanziamento di fondi disposto oggi dalla Giunta, è il sindaco di Bari, Antonio Decaro: serviranno all'acquisto di pc, tablet e schede di connessione internet da riservare agli studenti, in condizione di difficoltà, di tutte le scuole baresi. "Questa emergenza ci sta mettendo davanti a tante questioni che prima di oggi davamo per scontate - ha ricordato Decaro - La possibilità di avere un’istruzione per esempio. Tutti hanno il diritto di frequentare la scuola, indipendentemente dal reddito familiare".

Invece, come precisa poi il sindaco, con le lezioni online c'è il rischio che chi ha meno possibilità economiche resti indietro e non abbia gli stessi diritti di chi ha un accesso più facile alla tecnologia e ai suoi strumenti. "Per questo, insieme ai dirigenti scolastici abbiamo fatto una ricognizione sulla città e deciso di intervenire come Comune, in aggiunta ai fondi arrivati dal Ministero, per acquistare altri dispositivi tecnologici e permettere alla scuola di arrivare in tutte le case di tutti gli studenti baresi". A Bari sono circa 5mila le famiglie che non hanno un tablet, un pc o la connessione per permettere ai ragazzi di frequentare la scuola a distanza. "A queste, attraverso i dirigenti scolastici, daremo in comodato d’uso un dispositivo tecnologico e una connessione internet - ha ricordato Decaro, spiegando che come presidente Anci, ha anche chiesto ai gestori nazionali della rete di rendere gratuito l'accesso a internet per le piattaforme scolastiche a tutti gli studenti d'Italia.