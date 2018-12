Da piazza Massari al borgo antico: 225mila euro per la manutenzione delle basole

Dal marciapiede prospiciente piazza Massari ai vicoli di Bari vecchia. La giunta comunale ha approvato ieri un accordo quadro, dell'importo di 225mila euro, per la riqualificazione, la manutenzione straordinaria e la riparazione delle pavimentazioni in basolato.

Si tratta di un provvedimento - spiega una nota di Palazzo di Città - che consentirà di riqualificare, innanzitutto, il marciapiede prospiciente piazza Massari (lato Bari vecchia) che sarà completamente rinnovato e ampliato, con la rimozione dei mattoni in cemento obsoleti e la sostituzione dell’attuale pavimentazione con pietra di tipo calcareo, simile a quella posata in piazza Massari.

Sarà possibile, inoltre, effettuare interventi anche in altre zone della città, prevalentemente nel Borgo antico, laddove le basole risultino danneggiate e divelte o esistano dei reali pericoli per la circolazione dei pedoni. Grazie alla tipologia del contratto - l'accordo quadro appunto - l’amministrazione potrà intervenire di volta in volta, a seconda delle necessità e delle segnalazioni dei Municipi o dei residenti.