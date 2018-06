Installata la nuova fontanina di piazza Umberto: acqua fresca dalla 'capa di ferro'

Via quella vecchia, in materiale più vetusto e danneggiata dai vandali il 19 maggio scorso: spazio per una nuova 'capa di ferro' dalla quale sgorga acqua fresca. In piazza Umberto è stata installata, ieri, la fontanina che adorna il giardino più importante del Murattiano.

Arriva la 'capa di ferro'

I lavori, eseguiti dal Comune in una sola giornata, hanno così consentito di ripristinare uno degli elementi più caratteristici della piazza, inattivo da diverse settimane, utilizzato da passanti e turisti per dissetarsi: "Abbiamo rimosso la vecchia - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - e installato quella nuova con tutte le predisposizioni per il basamento già presenti. La fontanina è già funzionante". Il tutto, in attesa del vero e proprio recupero dell'area che vedrà un primo assaggio con l'ultima tranche dei lavori per il rifacimento di via Sparano, riqualificando l'asse centrale del giardino umbertino.