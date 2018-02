Da Santo Spirito a corso Cavour, Amiu in azione: ripulite cinque fontane

Da piazza Garibaldi a piazza San Francesco (a Santo Spirito), da piazza Moro a corso Cavour e piazza Umberto. Sono in tutto cinque le fontane storiche cittadine ripulite tra ieri e oggi grazie ad un intervento straordinario dell'Amiu, realizzato, spiegano da Palazzo di Città, "nelle more dell’aggiudicazione dell’accordo quadro per la manutenzione delle fontane cittadine, i cui interventi saranno avviati nel prossimo mese di aprile".

L'opposizione: "Nostre sollecitazioni hanno sortito gli effetti sperati"