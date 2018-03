Formaggi con muffe e in pessimo stato: mezza tonnellata sequestrata in un supermercato

Circa 500 kg formaggi in pessimo stato di conservazione sono stati scoperti e sequestrati dai Carabinieri Forestali nel corso di controlli a carico di un supermercato di Altamura. Il formaggio, del tipo Grana Padano, era stato, secondo i militari "declassato" a semplice formaggio duro italiano per "non conformità al disciplinare di produzione". Sulla superficie vi erano deformazioni a causa di parti avariate eliminate. Le forme presentavano anche muffe e un trattamento termico in superficie. Due imprenditori di Ruvo e Altamura, rispettivamente per aver commercializzato all'ingrosso i formaggi e per la vendita a dettaglio degli stessi alimenti, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.