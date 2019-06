Vuole fotografare il branco, si avvicina ai cinghiali con lo smartphone puntato: "Comportamento irresponsabile"

A due passi dai cinghiali, con la luce dello smartphone puntata per immortalare il branco. Se la presenza degli esemplari al San Paolo suscita nella gran parte dei residenti preoccupazione, per alcuni sembra essere diventata quasi 'un'attrazione'. Tanto da indurre qualcuno a compiere gesti sconsiderati e "irresponsabili". Come quello di questa donna, immortalata in un video inviato al sindaco Decaro, che ne ha pubblicato alcuni frame sulla propria pagina Fb, per stigmatizzare questo comportamento.

"Ho ricevuto un video inquietante, girato nel quartiere San Paolo, nel quale si vede questa ragazza che si avvicina a un gruppo di cinghiali, puntando su di loro la luce del suo smartphone. Questo comportamento è totalmente irresponsabile", sottolinea il sindaco. "Abbiamo detto e ripetuto - prosegue - che i cinghiali non aggrediscono gli esseri umani. Ma se qualcuno li infastidisce, avvicinandosi troppo e, ancora peggio, puntandogli addosso la luce del telefonino, magari per farsi un selfie, come tutti gli animali si spaventano e, per difesa, la loro reazione potrebbe essere pericolosissima. La carica di un cinghiale di medie dimensioni può risultare persino letale".

"Approfitto dell’occasione per ricordare, per l’ennesima volta - aggiunge ancora il sindaco - che insieme a Regione Puglia e Università di Bari stiamo facendo tutto il possibile per mitigare il problema, e che non esistono altri metodi efficaci diversi dalle gabbie-trappola (grazie alle quali abbiamo catturato ben 82 cinghiali). Ma ribadisco che la collaborazione dei cittadini è assolutamente indispensabile: in caso incontraste cinghiali, evitate in ogni modo di infastidirli e non date loro del cibo. Ne va della vostra incolumità".