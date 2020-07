Il monopattino elettrico 'parcheggiato' nella fontana: ancora scene di inciviltà a Bari

Dell'inciviltà di alcuni utilizzatori dei monopattini elettrici avevamo già parlato, ma le denunce e i controlli a tappeto della polizia locale (nell'ultima mese sono state elevate 300 multe) non sembrano aver cambiato nulla. A Bari i mezzi a noleggio del servizio lanciato dal Comune, infatti, continuano a essere vandalizzati. L'ultimo episodio è stato reso noto da Giuseppe Corcelli, consigliere del primo Municipio: un monopattino elettrico è stato 'parcheggiato' all'interno di una fontana in piazza del Risorgimento, nel quartiere Libertà. "Sono stanco di vedere queste scene indecorose – spiega Corcelli sui social -. Quando le cose non sono proprie si fanno gesti vili e idioti come questi, giusto per farsi grandi. Qui bisogna assolutamente fare qualcosa".

Fonte Fb Giuseppe Corcelli