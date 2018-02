Discariche a cielo aperto in via Mazzitelli: tra le erbacce spuntano arredi e giocattoli

Resti di scrivanie, mobilio, oggetti in vetro e persino giocattoli. Dopo le denunce degli scorsi mesi sul degrado dell'area, continuano a spuntare discariche a cielo aperto in via Orfeo Mazzitelli, strada nel quartiere Picone protagonista di una 'rinascita' edile. Se da un lato, infatti, continuano a sorgere locali e nuove palazzine, dall'altro si ammucchiano piccole discariche a cielo aperto tra le erbacce.

Una situazione denunciata più volte dai residenti. Basta fare una passeggiata per accorgersi che non è l'unico problema dell'area. Oltre ai graffiti che ricoprono le facciate delle stazioni elettriche, non mancano cabine elettriche vandalizzate con i fili scoperti. Con il rischio di farsi male in caso di contatto con i cavi.

