Sporcaccioni sorpresi dalle fototrappole e rifiuti gettati erroneamente: oltre 100 multe in 2 settimane

Oltre 100 sanzioni sono state elevate dalla Polizia Locale di Bari nelle ultime due settimane per errati conferimenti di rifiuti e comportamenti non corretti o rispettosi dell'ambiente. E' il bilancio dei controlli di metà settembre effettuati dai vigili urbani in città. In particolare, sono stati multati 50 conferimenti fuori orario, 12 per mancata differenziata, 12 per abbandono d'ingombranti, 13 per abbandono in area startup e 4 per mancata pulizia delle deiezioni canine.

Sporcaccione sorpreso a Palese

Vigili in azione anche sul fronte delle fototrappole posizionate in città, come nel caso di Palese, sulla rampa d'accesso alla Statale 16, in strada Torre di Brengola. Gli occhi indiscreti della Polizia Locale hanno monitorato uno sporcaccione che gettava un sacchetto dall'automobile in corsa: "Prima o poi - spiega l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli - riusciremo a trasformare il senso cinico dei baresi in senso civico. Non è semplice ma noi ci stiamo mettendo la faccia e tutte le nostre energie. I proventi di queste sanzioni le stiamo utilizzando per fare campagne di sensibilizzazione nelle scuole cittadine sperando che le nuove generazioni capiscano l’importanza del rispetto dell’ambiente". Una novità, però, potrebbe essere il cambio di raccolta del differenziato, in fase di studio da parte dell'Amiu: grazie ad una parziale apertura di una discarica la domenica, infatti, si potrà conferire questo tipo di rifiuti per 7 giorni su 7, evitando lo stop attualmente in vigore per l'ultimo giorno della settimana.