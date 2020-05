Verde, bianco e rosso sul lungomare di Bari: in un attimo la magia delle Frecce Tricolori

In anticipo per evitare assembramenti, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Bari per il Giro d'Italia, in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno, regalando ai cittadini uno show rapido ma allo stesso tempo spettacolare. La Pattuglia Acrobatica Nazionale è giunta alle 9.30, compiendo evoluzioni sul lungomare e passando sui alcuni quartieri della città, sorprendendo i baresi che aspettavano il passaggio attorno alle 11

Nella giornata di oggi, oltre a Bari, le Frecce sorvoleranno Catanzaro, Potenza, Campobasso e Napoli. Successivamente sono previste le tappe di Loreto (dove c'è il Santuario della Madonna, Patrona degli Aeronauti), Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Il 2 giugno a Roma la conclusione del Giro d'Italia.

(Video Domenico Bari)