Le Frecce Tricolori salutano Bari per il Giro d'Italia: show-lampo sul lungomare e sorvolo della città

Il rombo sorprende tutti alle 9.30: le Frecce Tricolori, in anticipo rispetto alle voci circolate nei giorni scorsi, sorvolano Bari per il Giro d'Italia in onore della Festa della Repubblica, in un anno tragico per il nostro Paese, martoriato dall'emergenza Covid-19. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha effettuato un breve show che ha fermato la città per alcuni minuti. Sul lungomare, dove la gente si era recata per lo spettacolo, si è visto il classico tricolore di fumo, simbolo delle Frecce nel mondo. L'orario 'anticipato' ha consentito di evitare calca e molti assembramenti nel centro cittadino.

La Squadra ha quindi effettuato qualche evoluzione sorvolando altri quartieri di Bari, da Madonnella a San Pasquale, passando per Carrassi e Japigia, dirigendosi pochi secondi dopo verso sud, salutando così la città. Un appuntamento fugace ma gradito, in attesa del possibile ritorno nel 2021 per la Festa di San Nicola, sperando che l'emergenza covid-19 sia solo un brutto ricordo. Il Giro d'Italia, partito da Milano e Codogno (Lodi), hja già toccato gran parte dei capoluoghi di regione. Nella giornata di oggi, oltre a Bari, le Frecce sorvoleranno Catanzaro, Potenza, Campobasso e Napoli. Restano le tappe di Loreto (dove c'è il Santuario della Madonna, Patrona degli Aeronauti), Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Il 2 giugno a Roma la conclusione del Giro.

(Foto di copertina Domenico Bari)