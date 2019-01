Emergenza Freddo, il camper di In.Con.Tra in giro per il centro: distribuzione di coperte e raccolta donazioni

Il camper dei volontari di In.Con.Tra sarà, da oggi 4 gennaio, in giro per le vie del centro di Bari, distribuendo latte caldo, biscotti, coperte ed indumenti a chi ne avrà bisogno, in queste giornate di emergenza freddo. Il presidio mobile sarà attivo dalla serata odierna a partire dalle 19.30 e sosterà in un primo momento in Piazza Aldo Moro, per poi proseguire in Piazza Umberto I, e le vie adiacenti, quindi verso corso Vittorio Emanuele.

Nel camper saranno presenti i volontari che distribuiranno beni di conforto e accoglieranno le donazioni da parte dei cittadini. Una squadra, inoltre, girerà per la stazione centrale verificando le condizioni di eventuali senza tetto, fornendo loro assistenza. L'iniziativa si ripeterà anche nelle giornate di sabato e domenica. Per eventuali donazioni o maggiori informazioni è possibile lasciare un messaggio alla pagina Facebook Associazione di volontariato In.Con.Tra oppure contattare i volontari Michele (3496679173) e Andrea (3343368676).