Vento forte e temperature in calo: per l'Epifania in arrivo ondata di freddo polare

Weekend dell'Epifania con vento forte e freddo intenso. Tutta 'colpa' - come spiega l'ultimo bollettino meteo diramato dalla Protezione civile - di una "vasta saccatura dalla Scandavia ai Balcani, convoglia intensi flussi settentrionali di aria fredda polare sul nostro Paese, favorendo una intensa ventilazione settentrionale".

In particolare, sulla nostra nostra regione è prevista dalle 12 di domani, domenica 5 gennaio, allerta gialla per il vento forte, della durata di 24-30 ore con "venti forti o di burrasca nord-orientali, con possibili raffiche di burrasca forte su Puglia merdionali e settori jonici e mareggiate lungo le coste esposte". Una situazione che dovrebbe permanere anche per il 6 gennaio, giorno dell'Epifania.