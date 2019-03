"Non c'è un pianeta B", più di seimila persone sfilano in centro: anche a Bari lo sciopero globale per il clima

Più di seimila persone hanno preso parte al corteo per il 'Global Strike For Future', lo sciopero globale per sensibilizzare governi e cittadini sui rischi dei cambiamenti climatici, organizzato in contemporanea in tutto il mondo.

Corteo da piazza Diaz a piazza Libertà

La mobilitazione ha coinvolto numerose scuole del capoluogo: il corteo, partito da piazza Diaz sul lungomare, è stato aperto dalla fanfara della scuola media 'Massari Galilei' di Bari. Numerosi i cartelloni e gli striscioni preparati dagli studenti con l'invito a mobilitarsi: tra i messaggi anche "Non c'è un pianeta B", "Dai una possibilità al futuro", "non cambiare il clima, cambia le tue abitudini". Il 'serpentone' di giovani e cittadini ha poi percorso le vie del centro cittadino, approdando in piazza Libertà. La manifestazione per i 'Fridays for Future', i venerdì di protesta pacifica ispirati dall'impegno di Greta Thunberg, la 16enne svedese attivista contro i cambiamenti climatici, è stata organizzata anche altre due città del Barese, Altamura e Monopoli.