Frode nelle competizioni sportive, scoppia il caso nel mondo della danza professionistica: indagati giudici federali, direttori di gara e istruttori

C'è anche Bari tra le province coinvolte nell'inchiesta su una presunta frode in competizioni sportive nel settore della danza professionistica. L'inchiesta parte da Rimini, dove i carabinieri, come riporta RiminiToday, hanno eseguito oggi sette misure coercitive. Le persone coinvolte sono in tutto otto, tra giudici federali, direttori di gara e istruttori della F.I.D.S.( Federazione Italiana Danza Sportiva).

L'inchiesta coinvolge anche le province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria e Matera.

*Seguono aggiornamenti