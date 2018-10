Vendeva frutta e verdura senza autorizzazione in largo Mincuzzi, denunciato ambulante

Un quintale e mezzo di frutta e verdura pronti a essere venduti senza le autorizzazioni. Prodotti sequestrati in mattinata in largo Mincuzzi dalle pattuglie della squadra Annonaria della polizia locale di Bari, che ha anche denunciato il venditore per violazione dell'articolo 82 del Codice della Strada. L'uomo aveva infatti utilizzato il proprio mezzo per scopi diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.

La merce sequestrata, dopo essere stata sottoposta a controllo igienico-sanitario, è stata interamente devoluta a un istituto di suore della città. I controlli continueranno nei prossimi giorni per evitare il fenomeno dei venditori abusivi sulle strade baresi.